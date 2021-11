Serie-zakkenroller slaat negen keer toe, vooral bij bejaard winkelend publiek

Said K. is in juni dit jaar opgepakt, nadat hij op heterdaad werd betrapt bij stelen van een rugtas. Hij was al een bekende van de politie. ,,De man heeft een gigantisch strafblad vol vermogensdelicten”, zei de officier van justitie maandag in de rechtbank. Verdachte was afwezig, want hij heeft psychische problemen. Hij zit al 154 dagen gevangen.