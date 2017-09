Serious Request-quiz met Dennis Weening op Grote Markt

Tussen 16.00 en 18.00 uur test de Haagse presentator de popkennis van aanwezigen in café De Zwarte Ruijter aan de Grote Markt in Den Haag. Meedoen levert natuurlijk geld op voor Serious Request, deelname kost 5 euro.

De quiz is de eerste activiteit met een BN'er voor de actie Serious Request 2017 van radiozender 3FM. De grote landelijke Serious Request-actie barst nu los en over drie maanden wordt het Glazen Huis in Apeldoorn geplaatst waar 3FM-dj's zich zonder eten laten opsluiten. Dit jaar wordt geld ingezameld om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict.