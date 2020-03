Serveerster brengt de vaart erin bij Mr. Smith na lauwe start

We komen net binnen als er wordt gewisseld. De chef-kok hangt wat over de bar, een ober wijst een tafeltje aan en we gooien onze jassen over stoelen. Hij serveert onze drankjes (fijne Franse chardonnay en cava met zachte mousse) en dan gebeurt er niet zo veel. De mannen gaan in gesprek, een menukaart krijgen we niet. Het voelt niet echt als een warm welkom.