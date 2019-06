Sfeer zit er goed in bij kokend heet Parkpop

De hiphopcrew uit Los Angeles zorgt voor een vroeg hoogtepunt van de festivaldag, waarop verder onder anderen Tears For Fears, Chic en Skunk Anansie op het programma staan.

Voortgestuwd door een even swingende percussie krijgen de latino's van Cyprus Hill het enthousiaste publiek zonder problemen aan het dansen. Met nieuw werk, maar ook ruim 25 jaar oude hiphopklassiekers als Jump Around en Hits From The Bong, nog altijd met de prachtige sample van Dusty Springfields Son Of A Preacherman.

Het zweet gutst van de lijven van het publiek, maar volgens de Haagse bezoekers Mandy en Erik is het best te doen. ,,Wat zullen we klagen?‘’ zegt Erik. ,,Het is toch gewoon heerlijk weer? Je moet alleen genoeg blijven drinken. Enige nadeel is, dat er weinig gratis waterpunten zijn. De rijen zijn daar heel lang.‘’

Op dat moment heeft de bus van Gruppo Sportivo alweer het terrein verlaten. Ook Hagenaar Hans Vandenburg en zijn band kozen voor een slimme mix tussen oud en nieuw werk.

Tijdens I Said No steekt zowaar even een zeewindje op. Uiterst welkom als de thermometer ruim dertig graden aangeeft. Vandenburg, goed geluimd als altijd, gooit er nog maar eens een grap tegenaan. ,,Dank jullie wel, Berlijn,‘’ zegt hij bij het vertrek. Zou het komen omdat de schrijver van alle Gruppo-hits tegenwoordig in Amsterdam woont?

Dat de ook door Gruppo gespeelde hit Disco Really Made It dertig jaar na dato nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet, blijkt later op de dag tijdens het optreden van Chic. De band van producer en slaggitarist Nile Rodgers funkt en swingt dat het een lieve lust is en pakt het publiek dankzij de groovy bas, de soepele drums, de funky blazers en de soulvolle zangeressen volledig in.

In de hete zon rijgen de hits zich aaneen. Het veld verandert in een dampende, snikhete dansvloer als Chic behalve eigen nummers ook door Nile Rodgers geproduceerde hits van Madonna, Sister Sledge, David Bowie en Diana Ross en Daft Punk ten gehore brengt. Disco is nog steeds hot, mag de conclusie luiden. Ook al moet Hans Vandenburg er nog steeds niets van hebben.