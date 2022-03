Shanta (30) overwon anorexia. Nu maakt ze kunst over lichamen én bakt haar eigen creaties

Ze had bijna tien jaar lang een eetstoornis, maar won rond haar 21ste die strijd. Tegenwoordig maakt Shanta Jethoe (30) niet alleen kunst over haar zelfbeeld. Ook uit ze haar vernieuwde liefde voor eten door haar eigen brood en gebak te verkopen. Dit weekend staat ze voor het eerst met haar initiatief Phase[0] in een pop-upruimte aan het Tournooiveld in de Haagse binnenstad.