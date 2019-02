‘Sharwin krabte nagels kapot op dwarsbalk die na ontploffing over hem heen lag’

Aroen Ramgolam (31) weet een rustige plek in ziekenhuis Leyenburg voor het gesprek. Onderweg wordt hij gegroet door verplegend personeel. Aroen heeft zo’n beetje elke centimeter leren kennen van het ziekenhuis in de afgelopen drie onwerkelijke weken na de gasexplosie in het huis van zijn ouders en broer in de Haagse Jan van der Heijdenstraat. Hij komt net van het dagelijkse bezoek aan zijn broer Sharwin (27), die als enige van het gezin Ramgolam nog in het ziekenhuis ligt. Wat overigens niet betekent dat zijn ouders niet meer zwaar gehavend en getekend zijn. Maar dat vertelt hij later. ,,De situatie van Sharwin blijft onzeker. Naast onzekerheid over hoe zijn benen herstellen na vele operaties die hij daaraan al heeft ondergaan, gaat het hem nu ook mentaal minder. Sharwin is niet iemand om in bed te liggen met allemaal piepjes en apparaten rond zijn bed”, zegt Aroen.