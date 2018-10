Shell-baas laat op Malieveld zien hoe leuk techniek is: 'Techniek is voor iedereen'

Heel even tijdens een verder prettig gesprek over nut en noodzaak van Shell Generation Discover, een festival waar kinderen enthousiast worden gemaakt voor de techniek, fronst Marjan van Loon haar wenkbrauwen. Dat is na een vraag over de 38 basisscholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden die een boycot afkondigden omdat Shell niet duurzaam genoeg zou zijn.



,,Om te beginnen zijn het 32 en niet 38 scholen'', reageert ze korzelig. ,,En zelfs van die 32 scholen hebben inmiddels zes zich alsnog aangemeld met in totaal driehonderd leerlingen. Ook de directeur van de stichting komt het festival bezoeken. Van een boycot is dus geen sprake."



En als ze dan meteen nog een misverstand uit de weg mag ruimen. ,,Het is ook niet zo, zoals links en rechts is gesuggereerd, dat de gemeente Den Haag haar steun heeft ingetrokken. Wij hebben dit jaar geen steun aangevraagd. We draaien het festival nu op eigen kracht en met meer partners dan ooit: 20. Variërend van bouwbedrijven tot de politie en het ministerie van Defensie.''