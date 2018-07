Shell-complex in de verkoop, zoektocht naar nieuwe invulling

Mix

Van der Laar benadrukt dat de toekomstige ‘bewoners’ van het complex voor economische bedrijvigheid moeten gaan zorgen in het gebied. ,,Dat is in het belang van de hele agglomeratie. Er staan al te veel kantoren leeg’’, zegt de wethouder over de keuze voor een mix van bedrijvigheid.



En als er een prachtig bod wordt gedaan door een ontwikkelaar die er woontorens wil neerzetten? ,,Dan weet diegene dat dat plan niet past in wat we nu met elkaar hebben bedacht. Die mix van bedrijvigheid is niet zomaar bedacht. Er is onderzoek gedaan naar waaraan behoefte is en vooral die mix van activiteiten heeft de meeste kans van slagen.’’



Nu Rijswijk zich ook wil profileren als stad van innovatie en ‘slimme’ snufjes voor infrastructuur hoopt Van der Laar dat er ook in die branche interesse zal zijn van bedrijven en instellingen. ,,Het is dan de vraag wie het eerste is, zo’n bedrijf of onderwijsinstelling om elkaar te versterken.’’



Gesprekken met de Haagse Hogeschool en de TU Delft over uitbreiding - ‘Zoals in Den Haag door de Leidse Universiteit flink wordt geïnvesteerd’ - hebben niets opgeleverd. ,,Ze hebben geen behoefte aan meer onderwijsruimte, maar zijn wel geïnteresseerd in de ontwikkelingen voor onderzoek of bijvoorbeeld woningen voor studenten’’, zegt Van der Laar, die verwacht dat het complex iconisch kan blijven voor de Plaspoelpolder.



