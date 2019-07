Shell vindt koper voor complex in Rijswijk

Haagse Nieuwe Thomas (17) houdt met poëzie gedachten op orde houden en gaat anders knokken in de boksring

18:04 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Geraldina Metselaar gaat in gesprek met zo’n Haagse Nieuwe. Deze keer Thomas Verhage (17). Hij kan zich compleet verliezen in Dzjengis Kahn en in de liefde. Met poëzie houdt hij zijn gedachten op orde en anders gaat ie knock-out in de boksring.