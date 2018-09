Shelly Sterk: Mooiste vrouw FHM was natuurlijk de grap van de eeuw

Quote GeenStijl is erg veranderd de laatste jaren Shelly Sterk wist van jongs af aan één ding glashelder: ze moest en zou voor een camera komen te staan. ,,Vanaf het moment dat ik spreekbeurten gaf op school. Terwijl ik al jaren met die kinderen in de klas zat, begon ik elk praatje zo: 'Goeiemiddag, ik zal me even voorstellen, mijn naam is Shelly Maureen Sterk en ik houd mijn spreekbeurt over Indonesië.'' Sterk moet er hard om lachen.



Sinds twee jaar is ze volop op televisie te zien. Ze deed wetenschappelijke proefjes in Galileo, interviewde sterren voor RTL Boulevard, was deelnemer aan Expeditie Robinson en presenteert nu SBS-programma's Shownieuws en Marktplaats: heel Holland handelt.



Nu zit ze op het terras van een hip café in Den Haag, de stad waar ze al haar hele leven woont. ,,Ik woon op dit moment in Scheveningen; in vijftien minuten loop ik naar het strand.''

Je studeerde aan de School voor Journalistiek. Hoe was dat?



,,Het was een logische keuze. Op de middelbare school kwam ik erachter dat ik erg van lezen en schrijven houd en vanaf mijn 14de monteerde ik video's - en er bestaat geen studie om te leren presenteren. Ik leefde voor die paar weken tv- en radioles, en die ene keer dat we een talkshow leerden maken. Ik was de enige van mijn jaar die uitsprak te willen presenteren. Mijn klasgenoten maakten er vaak grapjes over; ze noemden me altijd 'showhost'.''



Keken ze neer op je ambitie?



,,Zeker. Daar heerst toch het idee dat je alleen een volwaardige journalist bent als je heftige stukken voor de Volkskrant schrijft, en niet als je zo nodig met je hoofd op tv moet. Dat 'showhost' was grappig bedoeld, maar het zei wel iets over de vibe van de opleiding.''

Na je opleiding ging je voor PowNed werken.



,,Ik werd gevraagd door Rutger Castricum en Jan Roos toen ik BNN University deed, het opleidingstraject voor presentatoren. Ik vond het een lastige keuze; ik wilde zó graag als verslaggever werken. Het zou mijn eerste televisiebaantje zijn. Dus ik dacht: ik kijk het een maand aan. Maar ik kwam erachter dat PowNed niet voor mij was weggelegd. Er werd vaak negatief op me gereageerd. Je zag mensen denken: heb je háár weer met haar roze microfoon. Daardoor ging ik niet met plezier naar mijn werk. Ik ben ook helemaal niet hard, of heel assertief.''



Daarna werkte je voor GeenStijl.



,,Klopt, maar dat was anders. Het moest pittig maar ik hoefde niet vervelend te zijn. Ik ging bijvoorbeeld naar een tentoonstelling over Mark Rothko in het Gemeentemuseum en vroeg mensen wat ze van de kindertekening van mijn 8-jarige neefje vonden. 'Heel mooi en inspirerend', zeiden ze allemaal, haha. Dat soort dingetjes vond ik wel leuk om te doen. Maar GeenStijl is erg veranderd de laatste jaren. Toen ik er werkte was het meer een beetje prikken, op een leuke manier. Nu worden er dingen geplaatst waarvan ik denk: Moet het zo hard?''

Ik kwam een filmpje van GeenStijl tegen waarin je mensen op straat vroeg of ze weleens naar porno kijken.



,,O ja? Ik kan me dat helemaal niet meer herinneren. Gelukkig maar! Vast een poging tot grappig doen. Op zich ben ik ook niet bang om dingen te vragen. Waar ik wel tegenaan liep in die tijd: als blond meisje word je al snel in die sekshoek geduwd. Dan was er een item bedacht dat over seks ging en dan was het meteen van: 'O, dat is leuk voor Shelly'.



Zo'n programma is niets voor je?



,,Het is niet dat ik erop neerkijk, maar ik was op jonge leeftijd al heel serieus bezig met werk. Seks, drugs, alcohol, rock-'n-roll en ik zijn nooit een supermatch geweest. Het wetenschappelijke programma Galileo heb ik drie seizoenen met veel plezier gemaakt. Behalve voor de presentatie was ik ook verantwoordelijk voor de montage, redactie en regie. Normaal gesproken maak je zo'n programma met vijf mensen, nu twee: de camera- en geluidsman, en ik.''