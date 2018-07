Shishalounges worden strenger aangepakt

Het bestuur ging gisteren in op schriftelijke vragen van Groep de Mos. ,,Malafide shishalounges moeten gewoon dicht’’, stelde Groep de Mos raadslid Nino Davituliani. ,,Shishalounges zijn geen gewone horeca, maar vaak een kweekplaats voor verschillende geweldsdelicten en zware overtredingen en dit moet stoppen.''



Zoals in de nacht van 8 april toen de 17-jarige Azad Sahin werd neergeschoten tijdens een opstootje in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort. De tiener overleed later aan zijn verwondingen. Een dikke maand later was het raak in een shishalounge aan de Hoefkade. Twee mensen raakten daar gewond na een vechtpartij. In februari werd daar ook een man mishandeld.



Tot nu toe vielen shishalounges in Den Haag onder ‘gewone’ horeca als cafés en restaurants. Daar moet nu verandering in komen met een vergunningplicht. Die maatregel werd eerder al aangekondigd in het coalitieakkoord. Groep de Mos laat weten blij te zijn dat het nu wordt geregeld.