Shoppers worden spontaan vrienden in urenlange wachtrij bij Flying Tiger

Hotel in voormalig ABN-kan­toor Kneuter­dijk

16:10 Er werd al een tijdje over gespeculeerd, maar nu is het definitief: er komt een hotel in het voormalig hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Kneuterdijk in Den Haag. Een Oostenrijkse hotelontwikkelaar kocht het pand voor 28,5 miljoen euro.