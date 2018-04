ShoppingNight met chic Frans thema

De Bretonse sfeer vind je in de Hoogstraat en het Noordeinde. De romantiek van Saint Tropez ervaar je in de Denneweg.

Feest aan Zee: 200-jarig bestaan van Scheveingen

Het thema Fête de la Mer (Feest aan Zee) sluit aan bij het de vieringen rondom het 200-jarig bestaan van Badplaats Scheveningen. In 2018 biedt Den Haag -Scheveningen bezoekers een zee aan festiviteiten. Met grootse exposities in bijna alle Haagse musea, nieuwe festivals, voorstellingen en themaweken.

Volvo Ocean Race

Van 24 juni tot en met 1 juli staat de haven van Scheveningen bovendien in het teken van zeilen en watersport. De Volvo Ocean Race zal dan voor het eerst in de historie eindigen in Nederland, in Den Haag. Tijdens het achtdaagse Volvo Ocean Race Festival kun je de boten van de zeilers bewonderen in de Scheveningse haven en meedoen aan verschillende watersportactiviteiten.