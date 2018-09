'Shortcut' van Craeyenhout naar Aruba

Sprong je een gat in de lucht?

,,Ja natuurlijk. Het is toch een unieke ervaring. Mensen zeggen 'ach, het is maar Aruba', maar ik vind het geweldig."



Tegen wie spelen jullie?

,,Het zijn vier wedstrijden. Vrijdag vliegen we van Aruba naar Curaçao waar we zondag tegen Bermuda spelen. Die wedstrijden tegen Guadeloupe en Montserrat zijn later dit jaar."



En wanneer tegen Oranje?

,,Nou, dan moet er wel een wondertje gebeuren. We zijn bijna allemaal amateurs en de vijver waarin Aruba vist is niet zo groot. Als je kijkt naar Curaçao, die doen het nu heel goed maar dat is een veel groter land met veel meer voetballers."



Altijd al gedroomd van een voetbalcarrière?

,,Als klein ventje? Natuurlijk. Ik speelde de hele jeugd bij ADO maar dat werd het toch niet. Ik ben nu dertig, dus het is bijzonder als je dan geselecteerd bent. Ik waardeer het nu meer dan vroeger toen ik vaak voor toernooien naar het buitenland moest en het bijna normaal vond."



Wat is je band met Aruba?

,,Het klinkt misschien raar want ik ben in Nederland geboren waar ik me gelukkig voel. Maar het voelt toch als thuiskomen in Aruba, ik vind het een eer om voor 'mijn' land uit te komen. Mensen kunnen zich dat waarschijnlijk niet voorstellen, maar die roots zijn blijkbaar diepgeworteld. Daarom begrijp ik ook dat bijvoorbeeld Marokkaanse voetballers die in Nederland wonen, graag voor hun land uitkomen. Het is een gevoel dat niet uit te leggen is."



En wie laat nu de honden uit?

,,Die zijn een weekje vrij vrees ik. Of hun baasjes eigenlijk."



