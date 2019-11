Shorttracker Dylan Hoogerwerf (24) bestormt de wereldtop: 'Ik kan de strijd aan'

Vorig jaar maakte Dylan Hoogerwerf een lastig seizoen door. Hij kampte met veel blessures en miste daardoor een aantal wereldbekerwedstrijden. ,,Ik had lang last van een pees in mijn knie en toen ik eindelijk weer fit was, viel ik op een training en scheurde ik mijn enkelbanden in. Pas vanaf januari kon ik weer aan de wedstrijden meedoen. Die paar maanden waren echter te kort om echt nog in vorm te komen.''