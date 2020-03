Shot antibiotica helpt Neo van Voedselbank Moerwijk, want de klanten hebben eten nodig

,,Ho, u gaat de verkeerde kant op. U moet daarheen. Let op het afstapje.” Het is even wennen voor de klanten van de Voedselbank in Moerwijk. De binnentuin van de kerk waar ze normaal hun pakketten ophalen is gewoonlijk een pleisterplaats voor ze. De plek waar ze even een sigaretje roken, een bakje koffie drinken en een kletspraatje houden. Maar nu moeten ze meteen doorlopen naar binnen en de kerk via een andere deur verlaten. Zo min mogelijk contact, en niet meer dan vier mensen tegelijk binnen zo is de stelregel. Hoogst belangrijk voor de wijkbewoners waarvan er vele toch al zo'n kwetsbare gezondheid hebben.