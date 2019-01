Sigaren en een luisterend oor aan het Mauritsplein

Wilma Boes - Fehling (24 juni 1954 - 9 januari 2019) was niet het type om thuis op de bank te zitten. Toen ze vanwege medische problemen werd afgekeurd voor het kantoorwerk dat ze verrichtte, haalde ze medio jaren negentig haar middenstandsdiploma en nam samen met echtgenoot Willem, nadat hij ook werd afgekeurd, een sigarenspeciaalzaak aan het Haagse Mauritsplein over. Wilma bleek volkomen in haar element achter de toonbank van het winkeltje, dat direct om de hoek van de Frederik Hendriklaan lag.



Ze gaf warmte en kleur aan het plein, waar menigeen verbaasd naar haar inparkeerkunsten heeft staan kijken. Niet alleen de snelheid waarmee ze de straat in kwam scheuren baarde opzien. Als ze achteruit parkeerde ging ze stáán achter het stuur om de auto messcherp op z'n plek te zetten; Wilma was 1,55 meter lang.



Aanvankelijk kwamen mensen voor een lot of een doos sigaren van het huismerk van Sigarenspeciaalzaak Boes. Maar al snel kwamen ze ook voor een praatje en de gezelligheid over de vloer. Aan de voorkant van de winkel werden de klanten geholpen aan hun krantje, hun tijdschrift of sigaretten. In de achterkamer was er koffie. Wilma's winkel was een pleisterplaats voor bewoners en winkeliers van het eerste stuk van 'de Fred'. Op zaterdag, na sluitingstijd, trok iedereen naar het sigarenwinkeltje aan het plein.