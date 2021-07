Sigrid verkoopt nieuwbouwhuis in charmant oud jasje en droomt van landelijk wonen aan zee

Ze kocht het huis in 1998 met haar toenmalige partner. ,,Ik huurde destijds een huis in de 2e Schuytstraat en daarvoor woonde ik in de Obrechtstraat, dus ik kende de buurt en wilde hier heel graag blijven”, legt Sigrid uit.



,,We waren op zoek naar een klusproject waar we onze stempel op konden drukken. Dat kon hier. Het huis was van een oude dame en ontzettend gedateerd. Er was geen verwarming, geen badkamer en overal vier lagen behang. Wel waren alle originele details behouden gebleven, zoals de fraaie ornementenplafonds, de schouwen en de schuifseparatie. Dus wij zagen zeker de potentie en na een flinke verbouwing bleek het een heel fijn huis om in te wonen.”