Hereniging Simba en Nala: 'Ik ben in shock!'

Hagaziekenhuis helpt hartpatiënt met afvallen

7:01 Het Haagse hartcentrum in het Hagaziekenhuis gaat patiënten helpen om af te vallen. Wie te zwaar is, gaat eerst naar de nieuwe ‘lifestyle poli’. ,,Het is aangetoond dat afvallen de slagingskans van de behandeling aanzienlijk vergroot.’’