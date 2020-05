Simone heeft vanuit haar groene oase zicht op fietsende prinsesjes

Hagenaars blijven in coronatijd langer in bed liggen en draaien meer wasjes

Corona verandert onze levensstijl. Nu we noodgedwongen binnenshuis bivakkeren, blijven we langer in bed liggen. Ook doen we de was vaker doordeweeks, zo blijkt uit gegevens van het regionale waterbedrijf en het energiebedrijf. ,,Ons eerste kopje koffie drinken we een uur later dan normaal."