Simonis na brand weer open en gelijk in actie voor het goede doel

Vishandel Simonis in het Haagse centrum is na de brand van drie maanden geleden weer open. Gelijk werd er actie gevoerd om geld in te zamelen voor het goede doel Kika. Het opgehaalde bedrag werd vandaag bekend gemaakt. Hoeveel dat is? ,,Wat een geld, he? Allemaal voor het goede doel.''