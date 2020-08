Sinds vrijdag 50 brandkranen opengedraaid: verminderde waterdruk in Duindorp

Het is ook mogelijk dat er helemaal geen waterdruk is. ,,Dit is het gevolg van het illegaal openzetten van brandkranen. Onze collega’s doen er alles aan dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen.” Sinds vrijdag zijn er vijftig brandkranen opengedraaid in Den Haag. Dat mag niet, maar gebeurt bijna elk jaar tijdens de warme dagen.

Edward Verhey, woordvoerder van Dunea: ,,Duindorp ligt een stuk hoger dan de rest van Den Haag. Vroeger was de waterdruk daar altijd lager, maar sinds er een pomp staat is dat verholpen. Door het opendraaien van kranen is de druk nu zo erg gekelderd, dat de pomp gereset moet worden.” Het probleem in Duindorp is naar verwachting rond 12.00 uur opgelost.

Gisteravond zijn er ook in de Schilderswijk veel kranen opengedraaid, toen een groep van honderd tot honderdvijftig jongeren voor onrust zorgde in de wijk. Daar is nog geen sprake van lagere waterdruk. Verhey: ,,Maar dat kan wel zomaar gebeuren. Daarom roepen we mensen die zien dat er een kraan wordt opengedraaid op om direct 112 te bellen.”