Sing along met Earring voor Vlaggetjesdag: ‘Het gaat om het publiek’

Vorig jaar stond u nog met Golden Earring op Live at the Beach. En nu deze sing along. Hoe is dat?

,,Ja, het is wel anders. Wat we vorig jaar hebben gedaan was echt een Earring-happening. Dit is een happening over Scheveningen.‘’



Bereidt u zich daar ook anders op voor?

Lachend: ,,We spelen het al vijftig jaar met Golden Earring, dus voorbereiding is niet meer echt nodig. En op 14 juni speel ik ook alleen eigen repertoire.‘’



Kunt u al verklappen welke of blijft dat even geheim?

,,Er is natuurlijk keuze uit heel veel liedjes. Maar welke... dat gaan mensen ter plekke horen.‘’



Hoe bent u hierbij terechtgekomen?

,,Jan Rooymans, de bandleider van de sing along, heeft een aantal jaar geleden geruime tijd met de Earring meegespeeld. Hij is een goede vriend van me en vroeg me om mee te doen. En ik kan geen 'Nee' tegen Jan zeggen.‘’



Hoe gaat de avond eruit zien?

,,Om 19.30 uur begint de liveband en dan gaat het los. Er wordt voor ieder wat wils gespeeld, van a tot z, dus van Abba tot ZZ Top. Popkoor YMCA is hard aan het repeteren om het publiek te ondersteunen. Het gaat erom dat het publiek meezingt, zij zijn de artiesten.‘’



Volgend jaar weer?

,,Het is voor nu even eenmalig. Maar je weet nooit van tevoren of iets een traditie wordt. Wie weet.‘’



