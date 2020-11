Sint en Zwarte Piet-manifestatie in Rijswijk eerder beëindigd: ‘Er was geen wanklank’

In de straten rond het Piramideplein in Rijswijk stonden de ME-bussen opgesteld. Politieagenten te paard, op de fiets en op de scooter sloegen de de manifestatie van een afstandje gade. Maar daar hadden de kinderen geen boodschap aan. Die waren maar wát blij met de zakjes kruidnoten die ze in hun handen gedrukt kregen.

De organisatie Wie kent ‘m niet wilde eigenlijk een optocht door Rijswijk houden. Die werd afgelopen vrijdag plotseling niet meer toegestaan. Wel mocht een manifestatie worden opgezet op het Piramideplein. En dus werd de geluidsinstallatie met Sinterklaasmuziek voor het station opgesteld.

Sinterklaasjournaal

Dieuwertje Verhage is met haar zoon Ziggy naar het plein gekomen en is blij dat die de goedheiligman toch nog even kan zien. Het in plastic verpakte snoep zit veilig opgeborgen in zijn jaszak. ,,Er is niet veel publiciteit voor geweest, ik zag het gisteren pas.”

Ziggy’s oma Marga Verhage denkt dat het daarom vooral de kinderen uit Rijswijk zijn die erop af zijn gekomen. ,,Ik vind het heel positief. Leuk ook dat Zwarte Piet er is, al had ik het ook goed gevonden als er gekleurde pieten waren, want dat wordt gevoed vanuit het Sinterklaasjournaal.”

Quote Er was een ontzetten­de politie­macht op de been voor de manifesta­tie. Daarmee stond de overheid wel een beetje voor paal Marc Weterings

Tientallen mensen hebben zich intussen verzameld op het Rijswijkse plein. De ouders worden via de geluidsinstallatie opgeroepen om te denken aan de onderlinge afstand. In de praktijk blijkt toch dat het lastig is om op anderhalve meter afstand te blijven. Waar Sinterklaas is, zijn de kinderen en dus ook de ouders.

Blije gezichten

Het is een van de redenen dat de organisatie eigenlijk een optocht wilde organiseren. ,,Het moest uiteindelijk statisch en we hebben daarvan gezegd dat we dan niet kunnen garanderen dat iedereen anderhalve meter afstand houdt”, legt Marc Weterings uit, die de organisatie ondersteunde. ,,Voor kinderen tot 12 jaar is het geen probleem, de ouders hebben we meerdere malen verzocht afstand te houden.”

Als hij na afloop terugblikt op de manifestatie - ‘het is geen demonstratie’ - noemt hij het verloop fantastisch. ,,We hebben het zo laat mogelijk bekendgemaakt, zodat er geen tegendemonstratie kon komen. Er is geen wanklank gevallen. Ik zag allemaal blije gezichten. Er was een ontzettende politiemacht op de been voor de manifestatie. Daarmee stond de overheid wel een beetje voor paal vind ik.” Naast de politie waren er ook gemeentelijke boa’s op de been en moest de organisatie zelf ook een beveiligers inhuren.

Cultuur en tradities

Toch moet de manifestatie ruim een uur eerder dan gepland stoppen. ,,Het gaat te goed, daarom moeten het beëindigen”, roept Sinterklaas door de microfoon. ,,We hebben nog een kwartiertje om met de kinderen op de foto te gaan. Alvast bedankt. Sinterklaas en Zwarte Piet houden van jullie en we zullen er altijd zijn. We zullen nooit verdwijnen.” Applaus volgt en ouders lopen nog snel met hun kinderen naar voren om die met de Sint te fotograferen.

Volledig scherm De organisator is voor het behoud van Zwarte Pieten. © Regio15

Volgens Weterings is de manifestatie goed verlopen. ,,We wilden een kindvriendelijke manifestatie houden en laten zien dat het opkomen voor onze cultuur en tradities niet altijd met geweld gepaard hoeft te gaan. Dat is gelukt, er is geen wanklank gevallen.”

Afstand

Dina Govers vindt het heel fijn dat ze met haar jongste kleinkind en diens moeder toch even langs de Sint kon en heeft inderdaad geen wanklank gezien of gehoord. Met een pietenbaret in haar handen waar ‘oma Dina’ op staat, vertrekken ze net weer naar huis. ,,Het is een kinderfeest en die sfeer hoort er toch bij zolang ze nog geloven. Het was onwijs gezellig. Er is helemaal geen discussie geweest over Zwarte Piet. Voor mij is Piet zwart, altijd geweest. Maar voor de kleinkinderen noemen we hem gewoon Piet.”

Te druk vond ze het overigens niet op het Piramideplein. ,,Iedereen dacht wel een beetje aan de afstand. Op de markt is het drukker en in de binnenstad staan ze in je nek te kuchen.”

Als het Dag Sinterklaasje wegebt, keren de laatste bezoekers huiswaarts en vertrekken ook de Zwarte Pieten en Sinterklaas, begeleid door een politiebus door de Rijswijkse straten.

De gemeente Rijswijk kon nog niet reageren waarom de bijeenkomst eerder gestopt werd.

