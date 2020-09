Sinterklaas dit jaar zonder rijtour: ‘Geen plek voor duizenden kinderen aan de kant, helaas’

Sinterklaas komt dit jaar aan in Scheveningen, maar anders dan eerdere jaren volgt er geen rijtour. Kinderen en hun ouders zijn ook niet uitgenodigd om de goedheiligman te verwelkomen. Organisator Peter Boelhouwer: ,,Ik zou niet weten hoe je dat doet in deze coronatijd.”

De klassieke tour door de stad, die gewoonlijk door zo’n 200.000 mensen wordt bezocht, wordt in zijn geheel vervangen door een televisieregistratie op Omroep West van de aankomst. ,,We hebben het nooit zo gedaan, maar het is gewoon onmogelijk om een rijtour op poten te zetten in een tijd van 1,5 meter afstand.”

Tijdslot

Zal de Haagse jeugd dan helemaal niets merken van de sint in aanloop naar 5 december? ,,Zeker wel. We zijn met ondernemers bezig om tal van leuke ideeën in winkelstraten vorm te geven. Zo zijn er winkels waar je de sint kunt ontmoeten, maar dan moet je dat wel van tevoren aangeven door je aan te melden via een tijdslot.”

Her en der worden kleinere intochtjes georganiseerd. ,,Pop-up evenementen, veelal spontaan. Via onze internetpagina kun je in die november- en decembermaand zien wat er zoal op de planning staat.” Al te grootse evenementen blijven achterwege. ,,Het moet verantwoord blijven.”

