Sinterklaas kapoentje: verdachten krijgen dagvaarding in schoen

Leer- werkplaats krijgt niet langer subsidie

18 november Leer- werkplaats Het Ambacht in de Schilderswijk krijgt per juli geen subsidie meer van de gemeente Den Haag. Zij keerde sinds de oprichting, eind 2014, jaarlijks vier ton uit. Daarmee moesten elk jaar veertig kansarme jongeren aan een baan of opleiding worden geholpen, maar dat doel is volgens Den Haag niet gehaald.