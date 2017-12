Sinterklaas maakt overuren en brengt vele bezoekjes aan scholen in de regio

Vanavond is het dan eindelijk zover: pakjesavond 2017. Sinds zijn aankomst in Nederland op 18 november heeft de Sint niet stilgezeten, aan vele plaatsen in de regio heeft hij al een bezoekje gebracht. Ook vandaag heeft de goedheiligman het er weer druk mee, voornamelijk door de vele bezoekjes die hij aan scholen bracht. Hier volgt een overzicht.

In Den Haag bezocht Sinterklaas onder meer basisschool De Vlierboom. De wijkagent plaatste een foto waarop te zien is hoe twee pieten op een tandem aankomen:

In Loosduinen had Sinterklaas problemen met het vinden van de juiste school. De brandweer schoot hem te hulp en plaatste hier het volgende gedicht over:

De Sint had vanmorgen een beetje pech,

de wegwijs Piet wees hem de verkeerde weg.

Gelukkig stond onze auto in de straat,

en staat de brandweer van Loosduinen 24/7 paraat.

Met gezwinde spoed bracht wij de Sint naar school,

en al gauw gingen de Pieten op het schoolplein uit hun bol.

De Sint had ook nog aan ons gedacht,

en een lekkere banketletter meegebracht.

Wij wensen iedereen een fijne Sinterklaas.

De Sint bezocht niet alleen basisscholen vandaag, maar ook hogere scholen. Zo werd hogeschool Inholland verblijd met een bezoekje van Sint en Zwarte Piet.

In het Westland bracht de Sint onder meer een bezoekje aan basisschool Andreashof. Hier kwam hij op een wel heel bijzonder vervoersmiddel aan: een zogenoemde virto, een elektrische driewieler.

De Sint had wel heel bijzonder vervoer om in Kwintsheul te komen.

Kwintsheul was niet de enige plaats in het Westland die Sinterklaas aan deed. Hij kwam met zijn pieten ook naar de Godfried Bomansschool in 's-Gravenzande. ,,Met een smoes dat er brand was had Piet de brandweer gebeld om de speelplaats van de Godfried Bomansschool nat te spuiten. Hij wilde zó graag schaatsen. Dom natuurlijk, want het vriest niet!'', zo laat een leerkracht weten. Uiteindelijk kwam de brandweer niet voor niets: Zwarte Piet moest namelijk van het dak gered worden. Eenmaal terug op de grond, kon het feest, met enige vertraging, beginnen.

De brandweer moest er aan te pas komen om het sinterklaasfeest op de Godfried Bomansschool goed te laten verlopen.

In Zoetermeer brachten Sint en Zwarte Piet een bezoekje aan basisschool De Spelevaert. Na aankomst van de goedheiligman sprong Zwarte Piet uit een grote taart. ,,Sinterklaas wenste namelijk eens echte, Nederlandse verjaardag te vieren'', legt de directeur van de school uit.