Sinterklaasje, bomme, bomme, bomme

De aanloop naar Sinterklaas begint steeds ellendiger vormen aan te nemen. Wat vooral opvalt is dat er in geen velden of wegen een kind bij de pietenprotesten te bekennen is. Het zijn enkel volwassenen die het kinderfeest verscheuren, gelijk piranha’s een homp vlees. Iedereen die iets over Zwarte Piet meldt, kan op z’n minst een bedreiging verwachten van deze of gene zijde.