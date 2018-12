Sintvoorieder1 heeft bijna 7000 cadeaus kunnen uitdelen

De Sint is terug naar Spanje en de Kerstman heeft ook zijn biezen weer gepakt. Sintvooriedereen1 heeft alles op alles gezet om iedereen fijne dagen te laten beleven. Er werden in totaal 6950 cadeaus uitgedeeld aan kinderen die anders niets hadden gekregen.

Na vele dagen en avonden van inzamelen en inpakken werden de kadopakketten uitgereden naar de voedselbanken, kerken, scholen en azc’s. De stichting meldt dat het totaalaantal cadeaus is uitgekomen op maar liefst 6950. Dit is fors meer dan vorig jaar. Toen waren het er 5500. De cadeaus zijn verdeeld over verschillende regio‘s: 5200 in regio Haaglanden, circa 1400 in de regio Spakenburg/Amsterdam en 350 in de regio Rotterdam.

Na de drukke dagen is de loods aan de Pegasusstraat toe aan een schoonmaakbeurt. ,,Er zijn zoveel cadeaus ingezameld dat deze nog niet allemaal geïnventariseerd en gesorteerd zijn en klaargezet voor volgend jaar”, meldt de stichting. Ze kunnen daarbij nog wel wat hulp gebruiken. ,,De data van deze opruimdagen zijn zaterdag 12 januari en zaterdag 19 januari, van 10.00 tot 16.00 uur. Geef je op via Facebook of via info@sintvoorieder1.nl.”

Valentijnsborrel

De stichting hoopt volgend jaar nog meer cadeaus op te halen tijdens het 10-jarig bestaan. ,,We zijn in 2009 begonnen aan de keukentafel”, zegt een woordvoerder. ,,Karin en Esther hebben samen met talloze vrienden en vrijwilligers de stichting gemaakt tot wat hij nu is. Daar gaan we in 2019 zeker uitgebreid bij stilstaan. Het eerste feestelijke moment wordt zaterdag 16 februari. Onder het motto ‘Sint meets Valentijn’ hebben we dan een Valentijnsborrel en vieren we de start van ons jubileumjaar. ”

Deze krant heeft ook meegeholpen met het inzamelen van cadeaus. Bekijk hieronder de beelden.