Sipke maakte van het Haags Matrozenkoor het beste visitekaartje van Den Haag

EVEN VRAGEN AAN Janine Brandsen strijdt om titel Geschiede­nis­le­raar van het jaar ‘Nominatie is de kroon op mijn werk’

17:01 Janine Brandsen is samen met dertien andere docenten uit het land in de race voor de titel Geschiedenisleraar van het jaar 2019. De Haagse is door leerlingen van het Stanis­lascollege Dalton Delft voorgedragen.