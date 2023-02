Situatie in Haagse ‘stinkflat’ nog niet verbeterd: ‘Lift is weer kapot en schoonmakers komen niet meer’

Harry weigert zijn zoon Dylano op te geven: ‘Je kan zo’n kind toch niet blijven opsluiten?’

Harry Mulder krijgt tranen in zijn ogen als hij over zijn zoon Dylano (20) vertelt. De jonge Hagenaar zit al ruim een half jaar in een gesloten instelling, vanwege bedreigingen, geweld, overlast en vernielingen. De vader erkent dat zijn zoon foute dingen heeft gedaan, maar vindt ook dat hij een tweede kans verdient. ‘Je kan zo’n kind toch niet blijven opsluiten?’

1 februari