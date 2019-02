Situatie Noord-Boulevard stemt ondernemers verdrietig: ‘Oneerlijk spel van gemeente’

Ludovici voorziet een seizoen waarin hij en de vijf andere ondernemers met strandtenten die hier pachtcontracten hebben 'geen cent gaan verdienen'. ,,Mensen gaan hier niet komen'', voorspelt hij. ,,Er staan hekken, er wordt gebouwd. De boulevard is niet af en nodigt niet uit. Maar er hangen posters waarop staat dat dit stuk boulevard in 2020 klaar is! Het is nu 2019, toch?‘’



Het dispuut met de gemeente, verantwoordelijk voor de vernieuwing, loopt al langer. Beide partijen betrekken hun stellingen. De ondernemers hebben er geen vertrouwen in dat het er na oplevering van de boulevard zo uitziet dat ze er mensen mee gaan trekken. De gemeente zegt dat 'de boulevard er bij oplevering uitziet, zoals we hebben afgesproken met de strandpaviljoenhouders'. ,,Vanaf het begin af aan hebben we dezelfde afspraak gehanteerd over het niveau van de oplevering", laat een woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis weten. De wethouder heeft een gesprek met de ondernemers toegezegd, zegt hij.



Jon van den Ende, adviseur in onteigeningszaken die vijf strandondernemers bijstaat, betwist het niveau waarop de boulevard in mei wordt opgeleverd. ,,Er komt een plak asfalt op te liggen. De mooie laag van geplette schelpen komt pas in oktober. De winkeltjes die hier moeten komen zijn er dan nog niet, er wordt dan nog volop gebouwd. De kiosken en bankjes zijn dan ook nog niet geplaatst."