Situatie op Houtrustweg is 'onhoudbaar'

De situatie is ontstaan toen de Houtrustweg werd aangewezen als langparkeerstrook. Voertuigen mogen daardoor er maximaal een maand aan een stuk door geparkeerd staan. In de rest van Den Haag is er een maximum van drie dagen. Daardoor is de weg aantrekkelijk voor vrachtwagenchauffeurs, bedrijfsauto's en eigenaren van campers. Het gebeurt met regelmaat dat de voertuigen er na een maand echter nog steeds staan.



En daar moet verandering in komen, meent Van Asten. ,,De situatie is onhoudbaar. Het geeft niet alleen een verloedert aanblik, de wrakken houden ook parkeerplekken bezet.'' Want hij heeft met eigen ogen gezien dat het er een chaos is. ,,De verloedering trekt ook andere afvaldumpingen aan, zoals bankstellen en kleding.''