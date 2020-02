Situatie van Den Haag wordt steeds uitzichtlozer: ‘ADO is vertrouwen kwijt’

Het enorme spandoek waarmee ADO-trainer Alan Pardew en zijn assistent Chris Powell na de winterstop in Den Haag werden onthaald, is inmiddels al vaak besproken. De Engelsen waren op het creatieve werk van de Haagse supporters de ghostbusters die het degradatiespook uit de hofstad moeten verdrijven. Maar waar bij Ghostbusters als typische, Amerikaanse actiecomedy een goede afloop van het verhaal vaststaat, wordt het scenario van de film over ADO Den Haag in het seizoen 2019-2020 steeds uitzichtlozer. Met protagonist Pardew als één van de weinigen die nog oprecht in de een happy end zal geloven.