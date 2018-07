Sjaak Bral duikt namens 'de hele Haagse bevolking' in de Hofvijver

Hij zegt het grappend, maar wel degelijk met een serieuze ondertoon. ,,Moeten we nu per se duiken in de Hofvijver, weten wat daar allemaal ligt en gebeurt? Het is alsof je een graf openmaakt.'' Want dat watertje heeft een eeuwenoude geschiedenis. ,,Het is zo'n bijzondere plek, een archeologische vindplaats.'' Daarom duikt Bral mee, om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. ,,Ik zie mijzelf als een soort onderwaterscheidsrechter, iemand die een oogje in het zeil houdt namens de gehele Haagse bevolking.''