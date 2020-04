Sjaak Bral geeft lesje Haags tijdens ‘ut Haags Dictei’, zaterdagavond hier live te zien

Let op, in deze tekst zitten alvast wat Haagse woorden verstopt!



Het dictee werd eerder gehouden in 1998, 2003 en 2013 en is een samenwerking tussen het AD, Omroep West en Sjaak Bral. ,,We willen wat verbinding geven in deze tijden van lokdâhn. Dat kan in mijn ogen met een lesje Haagse taal. En die is best wel ingewikkeld”, zegt Bral, die het dictee samen met Robert-Jan Rueb schrijft en met Erik Kooyman presenteert. ,,We willen zo actueel mogelijk zijn, dus de komende dagen komen er nog wat dingetjes bij.”

Bruno Bruins

Wie denkt dat alleen Hagenaars mee kunnen doen, heeft het mis. Tijdens het vorige dictee deden er mensen vanuit het hele land mee. Bral: ,,André Rieu schreef mee, want die vindt het Haags helemaal te gek. Op Curaçao zit een Haagse club, ik denk dat die ook wel meedoen.” Ook oud-minister Bruno Bruins schrijft mee. Bral: ,,Ik wilde hem als jurylid, maar hij heeft zich helaas net afgemeld. Doktersadvies.”

Het dictee wordt voorgelezen vanuit het Haagse Hotel Corona. Mensen kunnen thuis meekijken en meeschrijven. De deelnemers kunnen tien zinnen in het Haags verwachten. Het onderwerp is natuurlijk de coronacrisis. ,,Probeer quarantaine maar eens op z’n Haags te schrijven. Hoe zou je dat doen? Daar kun je alvast op oefenen.” Na afloop worden de fouten doorgenomen. Deelnemers met minder dan tien fouten moeten hun dictee binnen een half uur doorsturen via foto of mail, zodat de jury het na kan kijken. Meespelen doen de kandidaten niet voor niks. De derde prijs is een rondvaart door de Haagse grachten met de Ooievaart, met als gids Sjaak Bral. De tweede prijs is een jaar lang pasta. De hoofdprijs is een overnachting in een kamer met vierpersoons jacuzzi in Hotel Corona, met uitzicht op het Binnenhof.

Lachen

Bral zit tijdens zijn karreténe niet stil. ,,Niet scheppend bezig kunnen zijn in deze tijd is... Ja, wat is het eigenlijk? Geestdodend, wat mij betreft. Vandaar dat ik blij ben om nu in tijden van quarantaine voorstellingen vanuit huis te kunnen geven. Die zend ik gratis uit via Facebook Live. Daar zitten dan serieus zomaar 13.000 mensen naar te kijken. Daar merk je wel aan dat de mensen ook nu, juist nu, vinden dat er wel wat te lachen moet blijven. Ook, of misschien wel juist, in een tijd waarin er eigenlijk niks te lachen valt.’’