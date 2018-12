Sjaak Bral: Hou je Haags, dat is toch mijn boodschap

Alles verandert. Ook Sjaak Bral mixt met het klimmen der jaren zijn Haagse directe grap om de grap steeds meer met een mening op basis van getoetste argumenten. Zoals in Vaarwel 2018, zijn 23ste oudejaarsconference waarmee hij nu in het hele land uitverkochte zalen trekt. In Den Haag meerdere op een dag.



Verandering is prima, zegt Sjaak Bral achter een uitsmijter ham-kaas in De Posthoorn aan het Voorhout. ,,Je moet meegaan met de stroom, maar je moet wel je eigen slag blijven maken. Anders ben je verloren. Een dooie vis die het aan een ander overlaat. Laat mij af en toe ook maar tegen de stroom in zwemmen. Dat vind ik het leukste wat er is."