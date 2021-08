Sjaak Bral houdt niet van terugblikken, maar doet het lekker toch in jubileumshow: ‘Het was sprokkelen geblazen’

Motorrij­der raakt tijdens rijles gewond bij Haags Kwartier, met spoed naar ziekenhuis

11:50 Bij een ongeval op het Haags Kwartier in Den Haag is op zaterdagochtend een motorrijder gewond geraakt. Dat gebeurde even voor 11.00 uur op de parking P3. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter uit Rotterdam, zijn ter plaatse gekomen.