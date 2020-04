Sjaak Bral komt vanavond vanuit huiskamer met tweede coronaconference: ‘Mooi moment’

Actieplan Theater De Vaillant moet Schilders­wijk en Transvaal door de coronatijd loodsen

15:44 Theater De Vaillant in de Schilderswijk heeft een actieplan gemaakt om bewoners door de coronacrisis te helpen. Er waren al torenconcerten, het theater gaat nu ook boeken in de wijk uitdelen en activiteiten voor ouderen thuis opzetten. De balie in het gebouw is op doordeweekse dagen weer geopend en bemand om publiek te helpen met coronagerelateerde vragen.