Sjaak Bral ongezouten over Brexit-deal: ‘Rot op naar je eiland dan en neem die Theresa mee

VideoZo'n vier maanden voor de deadline van de Brexit is de druk op de Britse premier Theresa May enorm. Tot overmaat van ramp krijgt ze nu ook nog eens de hoon van Sjaak bral met zijn Brexit-lied over zich heen. Met zijn banjo en ongezouten mening laat de Haagse cabaretier in zijn oudejaarsconference weten wat hij van de Britten vindt. Ook de koningin - ‘dat gekrompen stuk vel’ - moet het ontgelden.

Refrein

Krijg toch de schijt met je vuile vieze Brexit

Rot op naar je eiland dan

Wie had gedacht dat ze zoiets zouden doen

Wat is er gebeurd met dat Engelse fatsoen

Tieft lekker op met je oliedomme Brexit

Zak maar lekker in de zee

Couplet

Inteeltkoppen dikke buiken alcoholverslaafd

Met voetbal zijn ze ook al lang niet meer zo hoogbegaafd

De vrouwen zijn foeilelijk dus de sex is rete slecht

En hun bier smaakt als een lijk dat uit de Thames is opgedregd

Krijg toch de schijt met je vuile vieze Brexit

Rot op naar je eiland dan

Couplet

Dat lijpe linkse rijden en dat slappe koppie thee

Die worstjes en die pudding, ‘t is net ochtend-diarree

Dat kutweer en die koningin, dat stuk gekrompen vel

Als iemand nou es dood moet dan is het die mummie wel

Refrein

Krijg toch de schijt met je vuile vieze Brexit

Rot op naar je eiland dan

We were in love, we were gonna marry soon

We made arrangements for our honeymoon

Tieft lekker op met je bloody stupid Brexit

Fuck off kiss my ass tabee

Couplet

Zij aan zij bevochten wij de vijand aan het front

Wij zouden nimmer scheiden ja wij hadden een verbond

Nu zetten zij ons plompverloren zomaar aan de kant

Het zijn de grootste griezels, daarom heet het Enge-land

Refrein

Krijg toch de schijt met je vuile vieze Brexshit

Rot op naar je eiland dan

Nooit had ik gedacht dat ze zoiets zouden doen

Wat is er gebeurd met dat Engelse fatsoen?

Joh pleurt lekker op met je oliedomme Brexit

En neem die Theresa mee

De vertaalde versie:

Fuck off with your filthy nasty Brexit

Get lost, go back to your island

Who would’ve thought, they’d do somehting like this

Whatever happened to the the decency of the English?

Get lost, with your ludicrous Brexit

Go ahead and drown in the sea

Couplet

Incestuous faces, pot bellies, alcoholics

Their football flair is long gone

Their woman are revolting, thus the sex is godawful

Their beer tastes like a carcass, dredged from the river Thames

Fuck off with your filthy nasty Brexit

Get lost, go back to your island

Couplet

Their dumb left-hand traffic and their weak cup of tea

Those sausages and those puddings, are like morning diarrhea

Their miserable weather, and that royal queen, a piece of shrunken skin

If someone should perish, it should be that shrivelled mummy

Refrein

Fuck off with your filthy nasty Brexit

Get lost, go back to your island

We were in love, we were gonna marry soon

We made arrangements for our honeymoon

Get lost, with your bloody stupid Brexit

Fuck off, kiss my ass, cheerio

Couplet

Side by side we fought our enemy at the front

We would never separate, yes, we had a bond

But now, they suddenly put us on the shelf

They are the biggest barbarians, that’s why they name it ‘Bar’-itain

Refrein

Fuck off with your filthy nasty Brexit

Get lost, go back to your island

Who would’ve thought, they’d do something like this

Whatever happened to the the decency of the English?

Get lost, with your ludicrous Brexit

And please also take Theresa May