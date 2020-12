Sjaak Bral strikt 2020 voor beoordelingsgesprek: ‘Ik laat zien dat de mensheid in dwaling verkeert’

dit was 2020Hoe vaak krijg je als columnist de kans om een jaar te spreken? Het lukte mij 2020 te strikken voor een afrondend beoordelingsgesprek. Tot mijn verbazing zit het jaar er weliswaar op, maar toch ook opgewekt bij. De ontmoeting vindt op mijn verzoek plaats via een internetverbinding. Miljoenen mensen zijn immers besmet geraakt door 2020, dat tijdens het gesprek, zelfs door het scherm heen, misplaatste arrogantie uitstraalt. Alle reden om er met een gestrekt been in te gaan.

Hoe vond u het zelf gaan?

2020 toont een speelse lach om de lippen. Ze zwijgt.

Precies. U zit nu al met de bek vol tanden. Zal niet lang duren. Aan het einde van dit gesprek ligt u op uw knieën uw bijtspijkers bij mekaar te sprokkelen.

,,Voordat u over dat ene begint: het heet Covid-19, niet Covid-20. Ik heb daar niets mee van doen. Al in 2019 is die goed gegaarde vleermuis leeggeslobberd.”

Hoe vond u het zelf gaan?

,,Als ik het op mijzelf betrek: excellent. Noem de jaartallen die er toe doen: 14-18 is iedereen vergeten, 40-45 blijft nog wel een tijdje bovenaan staan, maar welk jaar heeft in z’n eentje de top 3 gehaald? Ik heb 1953 glansrijk verslagen. Mijn naam zal nog decennialang rondgalmen, ik ben een beetje onsterfelijk geworden. Dat siert mij.”

Maar u was hier voor ons. Niet voor uzelf.

,,Correct. Ik heb gedaan waar ik voor kwam.”

En dat is?

,,De mensheid laten zien dat zij in dwaling verkeert. Al denk ik niet dat u er iets van heeft geleerd.”

Was er dan een plan?

,,Zeker. Een rampenplan, dat tot het laatst is geëxecuteerd. Tot de dood van Sinterklaas aan toe.”

U bent niet alleen afstandelijk, u klinkt ook zo. Gevoelloos.

,,Ik ben wat u van mij maakt. De menselijke maat is niet de mijne. Uw maatstaven zijn niet die van het universum. Weet de Aarde zelf bijvoorbeeld dat zij duurzaam is? Welnee. Dat maakt u ervan. De Aarde is gewoon de Aarde. Grappig trouwens dat u het de Aarde noemt, als vijf zesde onder water staat.”

Zullen we ons bij de feiten van uw functioneren houden? U heeft weinig goeds gebracht. Dat valt u aan te rekenen. Zelfs op lokaal niveau was het beneden alle peil. Een spoor van ellende. Ondernemers die hun levenswerk zagen sneuvelen.

,,Het iconische Haagse restaurant Garoeda moest verdwijnen, dat klopt. Maar ijscoman Moes mag toch blijven? Balans moet er zijn. Sommigen noemen dat Yin Yang. De een z’n dood is de ander z’n brood.”

Over Brood gesproken: u bracht ons Ruud Brood, een nieuwe trainer voor ADO. Die is nog niet echt succesvol gebleken. Was dat uw missie?

,,Mijn missie was om de vorige trainer, meneer Pardew met zijn zeven Engelse dwergen, eruit te werken. Daar ben ik in geslaagd. En dankzij corona voetbalt ADO nog op het hoogste niveau – al zie je dat er niet aan af.”

Wij vonden u het minst geslaagde jaar uit onze levenstijd.

,,Wat weet u van het leven, meneer de columnist? Niets. Het leven is een brief die pas na de dood mag worden geopend. Schrijf dat maar op.”

Dan lijkt 2020 zich te bedenken.

,,Inderdaad, ik heb dingen gebracht die minder geslaagd waren voor uw stad. Een gemankeerd cultuurpaleis dat nog voor de oplevering als een molensteen om de nek hangt van de jaarlijkse gemeentelijke begroting. De ambtelijke corruptie rond het pand van meneer Omar Munie. De lompe verplaatsing van Parkpop naar het Malieveld. En wat dacht u van het Malieveld zelf? Het meest geterroriseerde stuk natuur van Nederland. Maar nogmaals: dat doe ik niet, dat doet u allemaal zelf. Ik ben slechts de boodschapper. Er zijn ook mooie dingen gebeurd. Een prachtige nieuwe fietsenstalling voor duizenden fietsen onder Centraal Station. Die staat al een jaar stof te happen, maar toch. Of wat dacht u van uw nieuwe burgemeester?”

Die slag is aan u, 2020. Jan van Zanen toont nu al meer liefde voor de stad dan menig geboren en getogen Hagenees. Echter, dat doet sommigen ook aarzelen.

‘Aarzeling is het begin van wijsheid, zei Aristoteles, in een van mijn vroegste voorgangers, 360 voor Christus. Blijf dus vooral aarzelen.’

Wij aarzelen niet aan het plezier dat u ons heeft ontnomen. Geen Parkpop, geen Veteranendag, geen Vlaggetjesdag. Geen vreugdevuur.

‘Er is ook weinig reden tot vreugde. U wordt nu belaagd door een virus, maar u bent het zelf ook. U vreet deze planeet op. U steelt de lucht, de aarde, de bomen, de grondstoffen. U verandert de kleuren van de natuur. Dit jaar was een lesje nederigheid. Vlieg wat lager, is mijn advies. Dan doet het minder pijn als je valt. Voor het geval u het nog niet wist: Moeder Aarde ligt al jaren op de ic.’

Denkt u soms dat wij niet in staat zijn om het tij te keren?

‘De mensheid is lui. Als de piano moet worden verhuisd, pakt zij het krukje.’

Wel, wij weten genoeg. Wij zien uit naar het nieuwe jaar.

‘Werkelijk waar?’

Ik hou nu al meer van 2021 dan toen ik deze zin begon.

‘Vooruit, mijn beoordeling dan graag.’

U kent onze beoordelingsmethode. Van A tot E. Een C is goed, een B is uitstekend. Een A hebben wij nog nooit aan iemand gegeven. De resultaten van uw functioneren zijn voor ons onacceptabel. Wij zien zóveel verbeterpunten dat Multivlaai d’r een jaar lang taarten van kan bakken. Ons oordeel is unaniem: een driedubbele E. U kunt bij de receptie een verhuisdoos ophalen voor uw spullen. Op 31 december om 24.00 uur zult u uw laatste adem uitblazen. Ik zal dan persoonlijk, namens de Haagse bevolking in haar algemeenheid, een mondkapje doordrenkt in vloeibaar cement stevig op uw mond duwen om er zeker van te zijn dat geen virusdeeltje kan ontsnappen. Daar heb ik graag de schending van onze anderhalvemeter samenleving voor over.

Nog voordat ik mijn vuist op tafel kan slaan om mijn woorden kracht bij te zetten, verbreekt 2020 de verbinding.

Het jaar houdt de eer aan zichzelf.

Ik had niet anders verwacht, van zo’n weggooier.

