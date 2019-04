Sjaak Bral zet zich in voor Onbeperkt070-prijs: ‘Rolstoelers kunnen niet in het reuzenrad op de pier’

300 Hagenaars op jacht naar gratis helmgras

15:11 In de winkel is helmgras zeldzaam en betaal je goed geld voor een paar sprieten. Hoe anders was het afgelopen zaterdag. Toen kon het kostbare gras gratis worden uitgegraven in de Scheveningse duinen. Zo'n driehonderd Hagenaars maakten gebruik van deze mogelijkheid. Met schep en emmer gingen ze aan de slag op de duinstrook van de Vissershavenweg tot het havenhoofd.