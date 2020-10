Skateboarders opgepakt in Torengarage in centrum van Den Haag

Illegale afvaldum­pers straks betrapt via camera’s en scanauto’s

8 oktober Het dumpen van afval en voedsel op straat is menig Hagenaar al jaren een doorn in het oog. Ook het stadsbestuur is het zat. Wethouder Hilbert Bredemeijer wil daarom nu, op verzoek van de raad, camera’s gaan plaatsen op hotspots in de stad. Een dader kan dan op heterdaad betrapt en beboet worden. Als dit experiment een succes is, volgen ook andere plekken. Daarnaast gaat de gemeente scanauto’s inzetten om bijplaatsingen in de buurt van afvalcontainers sneller te detecteren.