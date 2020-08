Skatehal Laakhaven nu ook open voor andere skateboarders: ‘Dit is het mooiste park van Nederland’

De allerbeste skaters van het land trainden er slechts drie middagen in de week. De rest van de tijd was het akelig stil in de nieuwe skatehal. ,,Doodzonde, want dit is het mooiste skatepark van Nederland’’, zegt skate-instructeur Boyan Bruijne. Hij kan het weten, want hij nam zijn pupillen vaak mee naar skatehallen in de rest van het land. Vanaf september geeft hij les in de ‘Olympische hal’ in eigen stad.