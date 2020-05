Skatende jongeren zien van betonblok gevallen persoon

Vers vlees en een bosje bloemen

21:50 De ramen lappen voor oma, boodschappen doen voor de zieke buurman, een liedje als hart onder de riem of een prachtig gedicht voor iedereen die naar wat moois snakt in deze barre tijden. Inwoners van Den Haag en omliggende gemeenten gaan de corona-uitbraak te lijf door zich van hun beste kant te laten zien met lieve initiatieven en hartverwarmende acties. AD Haagsche Courant zet deze positieve nieuwsberichten tijdens de coronacrisis dagelijks voor je in de kijker.