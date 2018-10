Skatepark voor echte toppers geopend in Den Haag

De grootste skatetalenten van Nederland vlogen er meteen al overheen. Skateboarden is een nieuwe discipline op de Olympische Spelen en de selectie traint in Den Haag. De nieuwe skatebaan ging gisteren open in de RAC-Hallen aan de 1e van der Kunstraat in Laak.

Bij die opening moet wel een kleine kanttekening worden geplaatst: die is niet voor iedereen. De doorsnee Hagenaar met een skateboard thuis, die staat te watertanden bij de aanblik van de baan, kan er nog niet terecht. Voorlopig is alleen de nationale selectie, de crème de la crème van de Nederlandse skaters, welkom.

Dat gaat veranderen, weet een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Op een later moment, het is nog niet bekend wanneer, wordt de baan opengesteld voor publiek. Ervaring met de skatesport is wel een vereiste, tekent hij daarbij aan. De woordvoerder wil niet zeggen dat het gevaarlijk is om zonder ervaring de schansen op te rijden, maar 'als je gaat zwemmen, heb je ook een diploma nodig'. ,,Je moet dit zien als de zwarte piste. Het is handig als je weet wat je doet. Als je valt, knap je daar niet meteen van op.''

Het Haagse Topsport Skatepark is speciaal ontworpen voor de allerbeste skateboarders, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. Volgens sportwethouder Richard de Mos is er alleen in het Amerikaanse Californië een soortgelijke faciliteit. ,,En verder nergens op de wereld.''

Verzoek

Skateboarden doet voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Dat gebeurt op verzoek, zonder dat de sporters hier zelf naartoe hebben gewerkt. In allerijl moesten er in Nederland trainingsprogramma's en faciliteiten uit de grond worden gestampt.

Toen de skateboarders om hulp vroegen, stond de gemeente Den Haag vooraan. Nynke Lely, voorzitter van de Skateboard Federatie Nederland (SFN) noemt dat 'fantastisch'. ,,We zijn enorm dankbaar.'' De gemeente Den Haag investeerde 600.000 euro in het skatepark. De gemeentewoordvoerder: ,,We hebben al topsportprogramma's voor beachvolleybal en zeilen. Dat wilden we graag uitbreiden. Wij vinden dat skateboarden goed bij Den Haag past, omdat het verwant is aan surfen.''