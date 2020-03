Skaters gekrenkt door komst ‘superskatebaan’: ‘Het is alleen voor topsporters’

,,Snelle urban sports zijn echt in opkomst in Nederland. Die ontwikkelingen gaan enorm hard, zeker nu skateboarden is toegevoegd aan het programma van de Zomerspelen in Tokio dit jaar. Van de voormalige Haagse RAC-hallen maken we daarom een toffe urban sports spot, middenin het hart van Laakhavens”, zegt de Haagse sportwethouder Hilbert Bredemeijer.