Skiën en snowboarden: Haagse duinen veranderen in één groot wintersportparadijs

Verkrach­ting, kinderpor­no en geweldple­ging: vijf verdachten aangehou­den die celstraf probeerden te ontlopen

8 februari Het EVA-Team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie Den Haag heeft deze maand al vijf mensen aangehouden die zich aan hun opgelegde straf probeerden te onttrekken. In acht dagen tijd is dat een aanzienlijk aantal. In heel januari voerde het team in totaal zeven aanhoudingen uit. ,,De straffen van de aangehouden personen in januari telden op tot 22 jaar gevangenisstraf.”