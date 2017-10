Skihut Scheveningen failliet verklaard

Interesse in duurzaamheid slaat brug tussen christenen en moslims

Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen staan in de rij om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Ze geloven in groen als verbinding tussen religies. De Indonesische moskee in Moerwijk liet als eerste een quickscan doen en dat viel mee.