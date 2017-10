Skihut Scheveningen krijgt doorstart

Vanavond kreeg het personeel het nieuws te horen. ,,De sfeer was goed. De eigenaar van het pand was ook zichtbaar blij.'' Wie de nieuwe eigenaar van de winkel is, wordt morgen pas bekendgemaakt.

Financiële problemen

De wintersportwinkel had een uitstelling van betaling, maar deze surseance is geëindigd. De zaak was al enige tijd in de problemen, meldt zakenblad Quote. Zo viel de fiscale opsporingsdienst Fiod in augustus vijf bedrijfspanden binnen, waaronder De Skihut. Er zou mogelijk omzetbelastingfraude zijn gepleegd.